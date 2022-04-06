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В Казачинском районе до конца года построят школу

Главная Общество
Красноярск
18:15 6 Апреля 2022
общество, в красноярском крае, строительство, школа
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В с. Мокрушинское продолжается возведение школы на 115 учеников, написали на сайте правительства Красноярского края. На строительство из федерального и краевого бюджетов было выделено свыше 360 млн рублей. Общеобразовательное учреждение должно быть введено в эксплуатацию до конца года.

К строительству объекта приступили в 2021 году. Строительную площадку посетили Алексей Подкорытов, заместитель председателя правительства края и Светлана Маковская, министр образования.

На площадке работают 42 строителя, они смонтировали котельную. Ведутся работы по устройству монолитного пояса второго этажа. Кроме этого, выполняется кирпичная кладка и монтаж наружных инженерных сетей.

— Необходимые строительные материалы в наличии у подрядчика. Оплата работ происходит вовремя, поэтому строителям необходимо максимально ускорить темпы возведения школы, — отметил Алексей Подкорытов.

Подрядная организация уже приобрела необходимые материалы для кровли, железобетонные плиты перекрытий. А также оборудование для вентиляции и систем электроснабжения, заказана дизель-генераторная установка.

Напомним, в Солнечном в третьем микрорайоне идёт строительство школы. На данный момент формируется свайное поле.

Сдача объекта запланирована на 2024 год

Фото: krskstate.ru

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