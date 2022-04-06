В Красноярске осудят руководителя и сотрудников организации по ремонту техники за хищение 16 млн рублей

Как сообщили на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, с 2014 по 2020 годы руководитель и сотрудники фирмы по ремонту бытовой техники, действуя в составе организованной группы в разных составах в разные периоды времени, похитили деньги организации. Материальный ущерб — почти 16 млн рублей.

Женщина проводила манипуляции в специальной программе. Организация закупала запчасти для ремонта. Злоумышленница при содействии сотрудников меняла в программе сведения о приходе товара. Получалось, что в базе они отсутствовали. Далее запчасти обвиняемые продавали и присваивали деньги.

Преступление было выявлено во время ревизии генеральным директором фирмы.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков