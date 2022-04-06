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Из Красноярского края на экспорт отправлено более 800 тысяч кубометров лесопродукции

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Красноярск
16:30 6 Апреля 2022
в красноярском крае, экспорт, красноярск, общество, лес
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Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю с начала года при отгрузке лесопродукции на экспорт проконтролировало 1,31 млн кубометров круглого леса лиственных пород и 1,22 млн кубометров пиломатериалов.

Древесина была вывезена в 33 страны мира. Основной импортёр — КНР, куда экспортировано 97 тыс кубометров деловой древесины и 991 тыс. кубометров пиломатериалов (83 %).

При внутрироссийских перевозках проконтролировано 489 тыс кубометров круглой древесины и пиломатериалов. Это на 51 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. Объём сертифицированного круглого леса для вывоза в другие регионы — 326 тыс кубометров, объём пиломатериала — 163 тыс кубометров (больше на 37 % по сравнению с 2021 годом).

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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