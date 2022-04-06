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Рекордное количество зерна отправлено со станций Красноярской железной дороги в марте

Главная Общество
Красноярск
15:28 6 Апреля 2022
зерно, перевозки, железные дороги, транспорт, поезда
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В марте погрузка зерна на станциях Красноярской железной дороги достигла рекордных значений за последние 3 года.

За минувший месяц отправлено 196,7 тыс. тонн зерна, что выше показателей марта прошлого года на треть, марта 2020-го – в два раза, марта 2019 года – почти на 60%.

По внутригосударственным маршрутам со станций КрасЖД за этот период отправлено 176,5 тыс. тонн зерна. Сельхозпродукция из Сибири доставлялась в Челябинскую, Калининградскую, Свердловскую и Псковскую области, а также в Пермский край, где находятся крупные мукомольные, комбикормовые комбинаты и компании, выпускающие продукты питания.

В экспортном сообщении отгружено 20,2 тыс. тонн. Перевозки осуществлялись в страны Евразийского экономического союза – Беларусь, Киргизию, Казахстан.

В целом, за первые 3 месяца текущего года погрузка зерна на Красноярской железной дороге составила 460 тыс. тонн (+12% к аналогичному периоду 2021 года). Отметим, что такой же объем сельхозпродукции было погружен на КрасЖД за весь 2017 год.

Чтобы обеспечить растущий спрос на этот вид перевозок, на Красноярской магистрали разработаны и успешно внедрены новые услуги, позволяющие отправлять зерно в специализированных вагонах разных типов – в зависимости от индивидуальных потребностей клиента.

Практически все перевозочные документы оформляются удаленно, с помощью электронных сервисов РЖД.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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