В Красноярске демонтируют антенны на поле между Ботаническим и Ветлужанкой. Участок отдадут под жилую застройку.

Тендер разместили на сайте госзакупок. Подрядчик должен разработать проект по сносу 19 антенн и пяти зданий на улице Попова, 1.

Заказчиком выступает предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Создание проекта оценивают в 1,39 миллиона рублей. Разработку должны закончить к 31 мая 2022 года.

Напомним, что планы по передаче поля в муниципальную собственность ведутся с декабря прошлого года. Как сообщили в ДОМ.РФ, до 2033 года на месте антенн хотят построить 690 тысяч квадратов жилья для 18 тысяч человек.

Фото: © Сергей Токарев