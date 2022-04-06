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В Красноярске дорогу возле школы на Бугаче построят за 247,5 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
15:30 6 Апреля 2022
дорога, красноярск, общество, строительство
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Завершился конкурс на строительство дороги возле строящейся школы на Бугаче. Заявку на участие в аукционе подала одна подрядная организация ООО «Красноярская дорожно-строительная компания». С подрядчиком заключён контракт на 247,5 млн рублей.

К работам дорожники приступят с 20 апреля, им предстоит построить почти 1,5 км двухполосной дороги с тротуарами, наружным освещением, дорожными знаками, светофорами и разметкой. Кроме этого, нужно смонтировать ливневую канализацию и построить для неё очистные сооружения. Вдоль дороги предстоит установить пешеходные ограждения и МАФы.

Завершить работы необходимо в октябре 2023 года.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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