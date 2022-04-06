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В Томске женщине установили сделанный в Сибири костный фиксатор

Главная Общество
Красноярск
15:15 6 Апреля 2022
общество, россия, сибирь, разработка, здравоохранение, операция
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Операция с использованием костного фиксатора, изготовленного в Томске, прошла в медико-санитарной части «Строитель», сообщили в департаменте здравоохранения Томской области. Разработали имплант в Кемеровской области, а изготовили его в томской компании.

50-летней жительнице города провёл коррегирующую остеотомию передних отделов стоп разработчик имплантата — заведующий отделением травматологии и ортопедии № 3 Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Комков.

— Подобные операции очень востребованы. Для нас важно не зависеть от зарубежных поставщиков медицинских изделий, - отметила Лада Малышева, главный врач медико-санитарной части «Строитель».

По её словам, отечественная разработка — достойный аналог передовым зарубежным технологиям. Основное достоинство — возможность использования у пожилых людей.

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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