В Томске женщине установили сделанный в Сибири костный фиксатор

Операция с использованием костного фиксатора, изготовленного в Томске, прошла в медико-санитарной части «Строитель», сообщили в департаменте здравоохранения Томской области. Разработали имплант в Кемеровской области, а изготовили его в томской компании.

50-летней жительнице города провёл коррегирующую остеотомию передних отделов стоп разработчик имплантата — заведующий отделением травматологии и ортопедии № 3 Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи Андрей Комков.

— Подобные операции очень востребованы. Для нас важно не зависеть от зарубежных поставщиков медицинских изделий, - отметила Лада Малышева, главный врач медико-санитарной части «Строитель».

По её словам, отечественная разработка — достойный аналог передовым зарубежным технологиям. Основное достоинство — возможность использования у пожилых людей.

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев