Красноярка Анастасия Жирнова стала чемпионкой страны по киокусинкай

Чемпионкой России по киокусинкай в группе дисциплин «кёкусинкан» (весовая категория 60 кг) стала красноярская спортсменка Анастасия Жирнова стала, сообщается на сайте министерства спорта Красноярского края.

Второе место завоевала Анастасия Ланина, спортсменка из Орловской области, бронзовую медаль получила представительница Беларуси Марина Самойленко.

Чемпионат России проходил в Московском центре боевых искусств. Участие приняли 153 спортсмена из 32 российских регионов и республики Беларусь.

Фото: kraysport.ru