6 апреля
Красноярск
погода +17 °C
83.35
 
€ 91.73
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярка Анастасия Жирнова стала чемпионкой страны по киокусинкай

Главная Общество
Красноярск
14:44 6 Апреля 2022
общество, красноярск, спорт, россия, победа
версия для печати Ico_print

Чемпионкой России по киокусинкай в группе дисциплин «кёкусинкан» (весовая категория 60 кг) стала красноярская спортсменка Анастасия Жирнова стала, сообщается на сайте министерства спорта Красноярского края.

Второе место завоевала Анастасия Ланина, спортсменка из Орловской области, бронзовую медаль получила представительница Беларуси Марина Самойленко.

Чемпионат России проходил в Московском центре боевых искусств. Участие приняли 153 спортсмена из 32 российских регионов и республики Беларусь.

Фото: kraysport.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: С начала 2021 года в Красноярском крае сдали почти 3 тысячи новых квартир

С начала 2021 года в Красноярском крае сдали почти 3 тысячи новых квартир

6 Апреля 2022 г.
За два месяца организации построили 15 жилых домов
Новости Красноярска: В Красноярске началось благоустройство скверов, парков и набережных

В Красноярске началось благоустройство скверов, парков и набережных

6 Апреля 2022 г.
В этом году реконструкция пройдет на 8 пространствах
Новости Красноярска: В Томске сотрудников мэрии эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Томске сотрудников мэрии эвакуировали из-за сообщения о минировании

6 Апреля 2022 г.
Работа администрации продолжается в штатном режиме
Новости Красноярска: Житель Ачинска попал в колонию за вымогательство 100 тысяч рублей

Житель Ачинска попал в колонию за вымогательство 100 тысяч рублей

6 Апреля 2022 г.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ
Новости Красноярска: В Красноярском крае закрыли несколько автозимников

В Красноярском крае закрыли несколько автозимников

6 Апреля 2022 г.
Также произошли изменения в работе ледовых переправ
Новости Красноярска: В Омской области ФАС выявила виновного в искусственном дефиците сахара

В Омской области ФАС выявила виновного в искусственном дефиците сахара

6 Апреля 2022 г.
Для устранения нарушений прокуратура внесла руководству компании представление
Новости компаний
04/04
Университет Решетнёва приглашает на День открытых дверей
30/03
Управляющий Красноярским отделением Сбербанка презентовал программы обучения в СФУ
29/03
Китайские шины идут на смену европейским
29/03
Как успешно выпустить дебетовую карту
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске журналистка НГС задержана из-за постов в соцсетях

В Красноярске журналистка НГС задержана из-за постов в соцсетях

1 Апреля 2022 г.
Её оштрафовали на 30 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярске медведь вышел к людям

В Красноярске медведь вышел к людям

1 Апреля 2022 г.
Зверь был замечен на правобережье
Новости Красноярска: В Назарово у друзей стрелявшего по бару мужчины нашли наркотики и автоматы

В Назарово у друзей стрелявшего по бару мужчины нашли наркотики и автоматы

2 Апреля 2022 г.
Стрелявшего по развлекательному заведению до сих пор ищут
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru