С начала 2021 года в Красноярском крае сдали почти 3 тысячи новых квартир. Данными об этом поделился Красноярскстат.

За январь-февраль было выполнено строительных работ на сумму 33,5 млрд рублей. Всего была сдана 2771 новая квартира, 1017 из них уже введены в эксплуатацию. Это превышает значение прошлого года на 143,4 %.

Кроме того, за два месяца организации построили 15 жилых домов.

«Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 99 тыс. кв. метров, или 45,8 % общего объема жилья, введенного в январе-феврале», – отметили в Красноярскстате.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов