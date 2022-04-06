6 апреля
Красноярск
погода +6 °C
83.35
 
€ 91.73
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

С начала 2021 года в Красноярском крае сдали почти 3 тысячи новых квартир

Главная Общество
Красноярск
15:00 6 Апреля 2022
красноярск, строительство
версия для печати Ico_print

С начала 2021 года в Красноярском крае сдали почти 3 тысячи новых квартир. Данными об этом поделился Красноярскстат.

За январь-февраль было выполнено строительных работ на сумму 33,5 млрд рублей. Всего была сдана 2771 новая квартира, 1017 из них уже введены в эксплуатацию. Это превышает значение прошлого года на 143,4 %. 

Кроме того, за два месяца организации построили 15 жилых домов.

«Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 99 тыс. кв. метров, или 45,8 % общего объема жилья, введенного в январе-феврале», – отметили в Красноярскстате.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели 189 человек

За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели 189 человек

6 Апреля 2022 г.
Вылечили 171 человека
Новости Красноярска: В Казачинском районе до конца года построят школу

В Казачинском районе до конца года построят школу

6 Апреля 2022 г.
Заместитель председателя правительства попросил увеличить темпы строительства
Новости Красноярска: На ремонт дорог в городе Назарово выделят 200 млн рублей из краевого бюджета

На ремонт дорог в городе Назарово выделят 200 млн рублей из краевого бюджета

6 Апреля 2022 г.
Ещё 50 миллионов пойдут на благоустройство
Новости Красноярска: В зоопарке Зеленогорска не соблюдались санитарные требования

В зоопарке Зеленогорска не соблюдались санитарные требования

6 Апреля 2022 г.
Суд обязал зоопарк соблюдать санитарно-эпидемиологические требования
Новости Красноярска: В Красноярске осудят руководителя и сотрудников организации по ремонту техники за хищение 16 млн рублей

В Красноярске осудят руководителя и сотрудников организации по ремонту техники за хищение 16 млн рублей

6 Апреля 2022 г.
Им грозит до 10 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Красноярске демонтируют антенны на поле между Ботаническим и Ветлужанкой

В Красноярске демонтируют антенны на поле между Ботаническим и Ветлужанкой

6 Апреля 2022 г.
Участок отдадут под жилую застройку
Новости компаний
04/04
Университет Решетнёва приглашает на День открытых дверей
30/03
Управляющий Красноярским отделением Сбербанка презентовал программы обучения в СФУ
29/03
Китайские шины идут на смену европейским
29/03
Как успешно выпустить дебетовую карту
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Военком Красноярского края не назвал количество погибших на Украине красноярцев

Военком Красноярского края не назвал количество погибших на Украине красноярцев

5 Апреля 2022 г.
По данным Минобороны РФ на 25 марта, в ходе спецоперации погиб 1 351
Новости Красноярска: В Красноярске в Солнечном стая собак напала на людей

В Красноярске в Солнечном стая собак напала на людей

2 Апреля 2022 г.
Прохожие не пострадали
Новости Красноярска: В Красноярске пропала 12-летняя девочка

В Красноярске пропала 12-летняя девочка

4 Апреля 2022 г.
Ребёнок ушёл из дома 3 апреля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru