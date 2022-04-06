Житель Ачинска попал в колонию за вымогательство 100 тысяч рублей

Следователи доказали вину мужчины, который вымогал деньги у 21-летнего ачинца, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Злоумышленник, находясь у одного из суши баров города, под вымышленным предлогом стал требовать у молодого человека 100 тысяч рублей, причинив телесные повреждения, после чего назначил ему срок передачи денег.

В отношении ранее неоднократно судимого 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

Суд назначил злоумышленнику 2 года отбывания в колонии общего режима.

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