В Красноярском крае жителей предупредили о возможных подтоплениях

В центральных и южных районах Красноярского края возможно ухудшение гидрологической обстановки, сообщили в Агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Возможно затопление хозяйственных объектов в пониженных участках местности, размыв и перелив дорог и мостов, дамб на прудах и небольших водохранилищах.

Специалисты ведомства рекомендуют провести уборку наледи и снега с прилегающих и придомовых территорий, почистить водоотводные канавы и установить контроль отвода талых вод. Важно закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях, освободить подвалы от имущества и продовольствия. Кроме этого, нужно предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место, заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках. Нужно составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации.

По всем случаям возникновения внештатных ситуаций звоните по телефонам: 101, 112.

Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков