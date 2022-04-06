В Красноярске началось благоустройство скверов, парков и набережных. В этом году реконструкция пройдет на 8 пространствах.

Подрядчики приступили к ремонту территории вдоль Качи. Рабочие заменят покрытие, сделают пешеходные и велосипедные дорожки.

На улице Робеспьера, 19 расчищают площадку на месте снесенных бараков. В соответствии с пожеланиями жителей здесь появится сеть тропинок с разным покрытием, спортивную площадку, озеленение и новое освещение. В сквере будет установлена пергола с качелями, гамаки, детский батут и другое игровое оборудование в экостиле. Аналогичные подготовительные и демонтажные работы уже начались в сквере на ул. Киренского, 122 и вдоль проспекта Ульяновский.

С 20 апреля начнутся работы в парке «Солнечная поляна», в этом сезоне намечен третий этап работ: озеленение, установка новых малых архитектурных форм и оборудование видеонаблюдения. К концу месяца начнётся благоустройство сквера на ул. Полтавская, 32. Сейчас подрядчик занимается подготовительными работами.

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