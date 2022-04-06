Бесплатный массаж для жителя Красноярского края обернулся кредитом в 170 000 рублей

Бесплатный массаж для жителя Ачинска обернулся кредитом в 170 000 рублей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по краю.

Мужчина был приглашён на бесплатный сеанс массажа в ООО «КАРКАДЕ». Мастера сделали ему две процедуры, после чего предложили поучаствовать в лотерее. Ачинец выиграл одеяло, две подушки, беспроводной пылесос и ручной вибромассажёр и массажную вибронакидку. Организаторы предложили ему подписать документы, что потребитель и сделал, не взглянув на них.

«Все присутствующие считали, что получают только подарки. В итоге мужчина подписал договор купли-продажи, акт приёма-передачи товара и договор потребительского кредита с АО „Альфа-Банк“. То, что он купил накидку за 170 000 рублей в кредит он осознал только дома», — рассказали в Роспотребнадзоре

Специалисты Роспотребнадзора помогли мужчине составить претензию и решить проблему. Он вернул товар и подарки, а продавец перечислил в банк задолженность по кредиту и начисленные проценты.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков