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В Красноярском крае горел лес в районе озера Большое

Главная Общество
Красноярск
12:40 6 Апреля 2022
в красноярском крае, происшествия, общество, лесные пожары
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, 6 апреля рано утром специалисты Шарыповской лесопожарной станции ликвидировали лесной пожар в районе оз. Большое. Площадь возгорания — 0,5 га. Пожар тушили 6 человек и 2 единицы техники. Огонь удалось быстро остановить.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий.

За ситуацией с лесными пожарами следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, разводить костры на землях сельхозназначения. Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, необходимо обеспечить пожарную безопасность. То есть нужно очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить участок от леса минерализованной полосой или противопожарным барьером.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

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