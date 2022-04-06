В Шарыпово женщине грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество с материнским капиталом

Следователь окончил расследование и направил в суд уголовное дело в отношении женщины 1987 года рождения. Она обвиняется в мошенничестве с материнским капиталом.

Обвиняемая ввела в заблуждение мать двоих детей, которая обратилась за помощью к злоумышленнице с просьбой помочь получить материнский капитал за рождение второго ребёнка.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, обвиняемая вошла в доверие. Она от чужого имени изготовила фиктивные документы, по которым оформила заявку на получение займа якобы на строительство жилья в Берёзовском районе. Подложные документы о получении займа представили в пенсионный орган. Он компенсировал кооперативу денежные средства — 460 тысяч рублей. Злоумышленница перевела деньги на собственный счёт.

Возбужденное уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Максимальное наказание по статье — до 6 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин