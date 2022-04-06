"Тележки добра" появились в магазинах Красноярска

В красноярских магазинах снова появились «Тележки добра». Теперь в них собирают продукты для жителей Донбасса. Компания «Командор» присоединилась к акции «Своих не бросаем» по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса, которая проводится в Красноярском крае партией «Единая Россия», «Молодой Гвардией», Общероссийский Народным фронтом и другими организациями.
В специальные пункты сбора со всех уголков края поступают продукты, товары первой необходимости, детские принадлежности, книги и лекарства. Благодаря участникам акции с начала марта в распределительные центры Ростовской, Белгородской областей и республики Крым отправлено 80 тонн гуманитарного груза. Оттуда помощь отправляется в пункты временного размещения беженцев.
Теперь и у покупателей торговой сети «Командор» есть возможность помочь жителям Донбасса. Для этого нужно купить продукты длительного хранения и положить их в специальные «Тележки добра», которые расположены в 27 магазинах «Командор» и «Аллея».
Принимаются только продукты длительного хранения в целой фабричной упаковке – крупы, печенье, макароны, сахар, чай, мясные и рыбные консервы, мука, сок, масло растительное и т.д.
Когда «Тележка добра» наполняется, партийные волонтеры забирают продукты и отвозят их в пункты сбора, а затем партия «Единая Россия» организовывает перевозку гуманитарного груза в регионы, где размещаются беженцы.
Компания «Командор» уже дважды отправляла большие объемы гуманитарной помощи жителям Донбасса со своих складов, но вместе с покупателями компания сможет больше.
«Тележки добра» размещены во всех гипермаркетах «Аллея» Красноярска, гипермаркете «Командор» на 78 Добровольческой бригады, 12, в одном супермаркете «Командор» Железногорска на проспекте Ленинградский, 55, а также в 16-ти супермаркетах «Командор» Красноярска по адресам:
Советский район:
-ул. Шумяцкого, 5
-ул. Молокова, 19;
-ул. Тельмана, 30 г;
-9 мая, 59а
-Авиаторов, 50
-пр-т 60 лет образования СССР, 31а
Центральный район:
-ул. Красной Армии, 10;
-ул. Мартынова, 21
Октябрьский район:
-ул. Копылова, 72
-ул. Ладо Кецховели, 67
-ул. Вильского, 28д
Кировский район
-ул. Щорса, 80
Ленинский район
-пр-т. Красноярский рабочий, 59
Свердловский район
-ул. Королева, 1а
-ул. 60 лет октября, 48
-ул. Карамзина, 4