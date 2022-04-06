"Тележки добра" появились в магазинах Красноярска

В красноярских магазинах снова появились «Тележки добра». Теперь в них собирают продукты для жителей Донбасса. Компания «Командор» присоединилась к акции «Своих не бросаем» по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса, которая проводится в Красноярском крае партией «Единая Россия», «Молодой Гвардией», Общероссийский Народным фронтом и другими организациями.

В специальные пункты сбора со всех уголков края поступают продукты, товары первой необходимости, детские принадлежности, книги и лекарства. Благодаря участникам акции с начала марта в распределительные центры Ростовской, Белгородской областей и республики Крым отправлено 80 тонн гуманитарного груза. Оттуда помощь отправляется в пункты временного размещения беженцев.

Теперь и у покупателей торговой сети «Командор» есть возможность помочь жителям Донбасса. Для этого нужно купить продукты длительного хранения и положить их в специальные «Тележки добра», которые расположены в 27 магазинах «Командор» и «Аллея».

Принимаются только продукты длительного хранения в целой фабричной упаковке – крупы, печенье, макароны, сахар, чай, мясные и рыбные консервы, мука, сок, масло растительное и т.д.

Когда «Тележка добра» наполняется, партийные волонтеры забирают продукты и отвозят их в пункты сбора, а затем партия «Единая Россия» организовывает перевозку гуманитарного груза в регионы, где размещаются беженцы.

Компания «Командор» уже дважды отправляла большие объемы гуманитарной помощи жителям Донбасса со своих складов, но вместе с покупателями компания сможет больше.

«Тележки добра» размещены во всех гипермаркетах «Аллея» Красноярска, гипермаркете «Командор» на 78 Добровольческой бригады, 12, в одном супермаркете «Командор» Железногорска на проспекте Ленинградский, 55, а также в 16-ти супермаркетах «Командор» Красноярска по адресам:

Советский район:

-ул. Шумяцкого, 5

-ул. Молокова, 19;

-ул. Тельмана, 30 г;

-9 мая, 59а

-Авиаторов, 50

-пр-т 60 лет образования СССР, 31а

Центральный район:

-ул. Красной Армии, 10;

-ул. Мартынова, 21

Октябрьский район:

-ул. Копылова, 72

-ул. Ладо Кецховели, 67

-ул. Вильского, 28д

Кировский район

-ул. Щорса, 80

Ленинский район

-пр-т. Красноярский рабочий, 59

Свердловский район

-ул. Королева, 1а

-ул. 60 лет октября, 48

-ул. Карамзина, 4

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»