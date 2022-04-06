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В апреле мобильная поликлиника будет работать на востоке Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
11:30 6 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, здравоохранение
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Как сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края, с 11 по 13 апреля включительно бригада медиков мобильной поликлиники будет принимать пациентов в Тасеево. 14, 15, 18, 19 апреля бригада будет работать в с. Дзержинское. С 20 по 22 апреля включительно мобильная поликлиника будет проводить консультации в Канском районе.

В марте в составе губернаторского автопоезда «Здоровье» медики принимали жителей Северо-Енисейского, Казачинского районов и г. Лесосибирска.

Одна пациентка была срочно направлена на обследование и консультацию нейрохирургов в краевой центр. Двоих пациентов направили к сосудистым хирургам, а трёх жителей Лесосибирска — на оперативное лечение по нейрохирургическому профилю. Кроме того, выявлено злокачественное образование у жительницы сельской местности. Один пациент с остеопорозом был направлен на консультацию ревматологов. Он проходит обследование в краевой больнице.

Во время консультаций жителей районов части пациентов была скорректирована лекарственная терапия. В результате этого маломобильным больным не потребовалось посещение краевых медицинских центров.

Всего в марте на консультацию к специалистам мобильной поликлиники попали 1 970 жителей районов Красноярского края, преимущественно из отдалённых поселений.

Фото: © kraszdrav.ru

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