В Дивногорске мужчина спас из огня двух детей и их отца.

Как рассказали в ГУ МЧС по региону, в тот день Денис Шмытко был в гостях в доме на улице Чкалова. Мужчина почувствовал запах дыма и вышел на лестничную клетку. Запах шёл из квартиры на втором этаже.

Мужчина постучал в дверь. Ему открыли двое испуганных детей, которые рассказали, что внутри находится их отец. Шмытко попросил у соседки смоченное водой полотенце и прошёл внутрь. Первые две попытки найти спящего отца не увенчались успехом. Тогда он попросил мальчиков описать квартиру и где примерно находится отец, после чего ползком добрался до дивана и вытащил спящего на свежий воздух.

Отца передали врачам. В это время ещё одна свидетельница произошедшего позвонила в пожарную службу. Сейчас решается вопрос о награждении Дениса Шмытко за проявленные мужество и отвагу.

Фото: © vk.com/mchs24