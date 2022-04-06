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В Дивногорске мужчина спас из огня двух детей и их отца

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Красноярск
11:45 6 Апреля 2022
в красноярском крае, пожар
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В Дивногорске мужчина спас из огня двух детей и их отца.

Как рассказали в ГУ МЧС по региону, в тот день  Денис Шмытко был в гостях в доме на улице Чкалова. Мужчина почувствовал запах дыма и вышел на лестничную клетку. Запах шёл из квартиры на втором этаже. 

Мужчина постучал в дверь.  Ему открыли двое испуганных детей, которые рассказали, что внутри находится их отец. Шмытко попросил у соседки смоченное водой полотенце и прошёл внутрь. Первые две попытки найти спящего отца не увенчались успехом. Тогда он попросил мальчиков описать квартиру и где примерно находится отец, после чего ползком добрался до дивана и вытащил спящего на свежий воздух. 

Отца передали врачам. В это время ещё одна свидетельница произошедшего позвонила в пожарную службу. Сейчас решается вопрос о награждении Дениса Шмытко за проявленные мужество и отвагу.

Фото: © vk.com/mchs24

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