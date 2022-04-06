Красноярцам показали, как работает единственный мусоросортировочный комплекс в Красноярске

Ежедневно каждый из нас производит мусор и выбрасывает его в урну. Если верить статистике, то на обычного россиянина приходится 400 кг отходов в год. Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с мусором после того, как вы от него избавились? Компания “РостТех” показала красноярцам, как устроен единственный мусоросортировочный комплекс в городе.

Как «РостТех» сортирует мусор на единственном предприятии в Красноярске, рассказали в эфире «ТВК Красноярск».

На МСК отбираются и обретают «вторую жизнь» более 19 видов вторичных материальных ресурсов. Аккуратные брикеты вторичного сырья складываются во временном накопителе, откуда они отправятся по адресам назначения — на перерабатывающие заводы по всей России.

Тем не менее, не все отходы подлежат переработке. Неутилизируемая часть - “хвосты”, занимает порядка 30% от всего объема, но и они проходят обработку через пресс-компактор. Далее, специальными мусоровозами, оснащенными системой “мультилифт”, они отправляются на полигон “Автоспецбаза”.

Мусоросортировочный комплекс появился в Красноярске в 2016 г. Его ввели в эксплуатацию за счет собственных средств компании “РостТех”. Именно сюда поступают отходы со всей правобережной технологической зоны Красноярска, а также с Железногорской технологической зоны.

Действующий МСК имеет колоссальное значение для экологии края, поскольку способен создавать необходимую для экологической безопасности инфраструктуру.

Фото: © «ТВК Красноярск»