Красноярцу грозит до 10 лет тюрьмы за попытку кражи 2 млн рублей из банкомата

В феврале 2021 года ночью житель Красноярска зашёл в помещение, где установлен круглосуточный банкомат, он частично повредил устройство, в котором находилось более 2 млн рублей, и попытался достать оттуда деньги. Сделать он этого не смог и скрылся, оставив 12-литровый газовый баллон, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК РФ «Попытка кражи в особо крупном размере». Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.

Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков