В Красноярске в Свердловском районе приступили к уборке

Убирают в Свердловском районе мусор на газонах, вдоль автомобильных дорог, тротуаров и пешеходных дорожек.

Как сообщили в администрации города Красноярска, в уборке принимает участие мобильная бригада, которая проводит очистку территорий вручную. Городские службы моют знаки и светофоры, стойки, уличную мебель в скверах, ограждения, остановочные павильоны.

На прошлой неделе состоялась первая санитарная пятница, к которой присоединились управляющие организации. Они проводили уборку на придомовых территориях. Студенты техникумов привели в порядок прилегающую к учебным заведениям площадь. Сотрудники администрации Свердловского района убрали ул. 60 лет Октября (от бульвара Зелёный до Красфармы).

Желающие смогут принять участие в общегородском субботнике 16 апреля.