В Красноярске открылся новый дилерский центр китайского автомобильного бренда Chery

Группа компаний «Медведь Холдинг» стала официальным дилером марки Chery в Красноярске. Дилерский центр открыл свои двери по адресу ул. 9 мая, 72.

В шоу-руме площадью 450 кв. метров можно найти автомобиль под любые свои потребности. В салоне представлен широкий модельный ряд автомобилей различных комплектаций. В ближайшее время дилер анонсирует презентацию нового полноприводного семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro MAX.

Кроме того, официальный дилер Chery «Медведь-Восток» предоставляет полный комплекс услуг по продаже, кредитованию, страхованию и сервисному обслуживанию автомобилей. Опытные продавцы проведут запоминающийся и увлекательный тест-драйв, помогут с выбором, полностью удовлетворяющим потребности клиента, при покупке автомобиля. Дилер также ждет клиентов на послепродажное обслуживание. Общая площадь сервисной зоны составляет 600 кв. м., что позволяет беспрерывно проводить обслуживание клиентов на самом высоком уровне.

На сегодняшний день ГК «Медведь Холдинг» - одна из крупнейших в Сибири дилерская сеть автосалонов с 29-летним опытом работы на рынке. Имея в своем портфеле такие бренды как BMW, Volkswagen, Lexus, Toyota, Skoda, Hyundai, Genesis, Mitsubishi, Suzuki, Citroen, Peugeot, Lada, Geely компания стабильно демонстрирует высокий уровень клиентской удовлетворённости и качества оказываемых услуг.

Фото: © ООО «Медведь-Восток»