В Богучанском районе предприниматель перевозил хлеб в грязном транспорте

Предприниматель в Богучанском районе перевозил хлеб, предназначенный для школ и детских садов, в грязном транспортном средстве, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Были выявлены нарушения требований технических регламентов. Отделение транспортного средства для перевозки хлеба не подвергается регулярной очистке, мойке, дезинфекции. Внутри обнаружены остатки крошек, пыль. Водитель-экспедитор не имеет медицинского осмотра. Кроме того, у него отсутствует санитарная одежда.

ИП Буторина А.Б. привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. ИП заплатит штраф 20 000 рублей.

Фото: © Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю