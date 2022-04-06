В Красноярском крае хозяйства получат 35 млн рублей на строительство коровников

Сельскохозяйственные предприятия, кооперативы и фермерские хозяйства получат из краевого бюджета поддержку на строительство и реконструкцию помещений для производства молока. В том числе на покупку технологического оборудования. В этом году на эти цели предусмотрено 35 млн рублей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Стоимость возводимых или реконструируемых коровников, доильных цехов, родильных отделений — должна быть не более 100 млн рублей. А мощности включать не менее 50 скотомест. Обратиться за государственной помощью можно в течение года в Минсельхоз края.

Сумма рассчитывается исходя из количества скотомест в помещении и стоимости одного скотоместа. Хозяйствам возмещают 30 % затрат по проекту либо на начальном этапе строительства или реконструкции, либо после ввода объекта в эксплуатацию.

В прошлом году сельхозпредприятия «Авдинское» Уярского района, «Нива» Нижнеингашского района, «Емельяновское» Емельяновского района получили порядка 32 млн рублей.

— В прошлом году благодаря строительству и реконструкции помещений для производства молока в эксплуатацию введено около 1 000 скотомест, — отметил Леонид Шорохов, заместитель председателя Правительства края – министр сельского хозяйства и торговли.

Кроме этого, поддержку могут получить проекты в АПК, стоимость которых 100 и более млн рублей. Сельхозпроизводителям возмещают от 15 до 50 % затрат на строительство или модернизацию объектов АПК. А также покупку оборудования, сельхозтехники, транспорта и племенных животных.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев