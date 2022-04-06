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Глава Красноярского края Александр Усс обсудил с предпринимателями вопросы импортозамещения

Главная Общество
Красноярск
09:50 6 Апреля 2022
красноярск, губернатор
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Глава Красноярского края Александр Усс обсудил с предпринимателями вопросы импортозамещения и перспективы открытия новых производств.

Во время встречи агентство развития малого и среднего предпринимательства и краевые предприятия представили свои предложения по развитию новых направлений. Список включает 80 товарных позиций, в том числе изделия из полимеров, стройматериалы и мебель, бытовая и промышленная химия, ИТ-продукты и высокотехнологичное оборудование. Открыть новые производства готовы 30 предприятий.

Александр Усс подчеркнул, что санкции, с которыми столкнулась Россия, открывают новые возможности для бизнеса. И бизнес Красноярского края получил возможность для развития, чтобы занять высвобождающиеся ниши. Чтобы помочь предприятиям быстрее адаптироваться к новым условиям, в регионе ввели отсрочку практически по всем налогам до сентября, чтобы они могли пустить в оборот свободные средства. Кроме того, фонд развития промышленности будет увеличен до 1 млрд. рублей. Производители скоро смогут получить льготные кредиты по низким ставкам.

В пакет мер по поддержке экономики края входят и другие преференции для бизнеса. Например, если предприниматель использует госимущество, то на оплату его аренды будет действовать отсрочка. Согласно указу, будут разработаны новые правовые нормы, которые позволят вносить изменения в действующие контракты по закупке и расширят перечень возможностей для их заключения с единственным поставщиком.

Участники встречи высказали несколько десятков предложений в адрес краевых властей по возможной поддержке развития проектов в самых разных областях. Многие касались финансирования.

«Что касается источников финансирования и поддержки ваших проектов, то они понятны. Во-первых, это возможный возврат к механизмам краевых госгарантий, с оценкой перспективности и востребованности проектов. Во-вторых, это федеральный и краевой фонды развития промышленности. В третьих, привлечение средств крупных компаний с предоставлением информации о том, что это пойдёт на пользу им. Большое вам спасибо за то, что вы есть. Учитывая, что кризис – это возможности, общими усилиями мы постараемся прийти к конкретным, практически значимым результатам», – отметил Александр Усс.

Кроме этого, расширят поддержку для МСП и внешнеэкономической деятельности. Так, красноярская таможня может сократить сроки прохождения таможенных процедур для импортных товаров, а также облегчить экспорт лесозаготовок, деревообработки и сельхозпродукции. В планах – организация бизнес-миссий и участие в международных выставках в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru

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