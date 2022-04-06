В Красноярске в Татышев-парке установили «парящие» скамейки

О том, что в Татышев-парке появились «парящие» скамейки, написал у себя в Telegram-канале мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Недалеко от вантового моста было благоустроено первое озеро с понтонными дорожками по воде, деревянными качелями, шезлонгами и гамаками.

Напомним, в Татышев-парке обустроят два водоёма в западной части острова, укрепят берега, сделают пешеходные дорожки из природного материала.

Также запланировано открытие пляжно-развлекательного комплекса с бассейнами. Продолжится озеленение острова с акцентом на территории благоустройства, приступят к обновлению событийной площадки с мобильной сценой для проведения мероприятий.

Появится новая спортивная аллея и спроектируют ещё одну вело-пешеходную аллею в восточной части острова. Аллея станет частью пешеходного маршрута длиной 15 км до Николаевского моста.

Фото: t.me/eremin_krsk