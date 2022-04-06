В Красноярске в Солнечном отремонтируют повреждённый фонтан

5 апреля, жители Солнечного заметили на фонтане «Северное сияние» повреждений и опубликовали фотографии в соцсетях. Повредить фонтан могли вандалы, сообщается в группе социальной сети «ВКонтакте» «Мкр. Солнечный. Красноярск».

Реконструкция была сделана недавно, но «Северное сияние» вновь надо восстанавливать, часть плитки отколота, где-то появились трещины.

Для того, чтобы установить точную причину повреждений, создана комиссия. Проводится обследование. По результатам будут приниматься решения о восстановлении благоустройства. То есть если повреждения причинены вандалами, тогда они будут устранены в рамках содержания фонтана, а если обследование покажет, что нарушение благоустройства носит гарантийный характер, тогда подрядчик, который выполнял в прошлом году работы по реконструкции, выполнит восстановление за свой счёт.

Фото: vk.com/krsk_solnechnyi