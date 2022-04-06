В Красноярском крае разыскивают пропавшего мужчину

Полиция Красноярского края просит помочь жителей региона в розыске 47-летнего мужчины. 16 июля 2021 года он пропал по дороге из Минусинска в Красноярск.

С заявлением о пропаже к правоохранителям обратилась мать Николая Крылова. Женщина рассказала, что перед пропажей сын по телефону он сообщил ей, что находится на улице Брянской в Красноярске. Больше сообщений от него не поступало.

Следователи ГСУ СК по краю выяснили, что 16 и 17 июля 2021 года мужчина мог находиться в районе поселка Верхняя Бирюса. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом мужчине, просят позвонить по телефонам 8-913-560-01-35, 8 (391) 227-06-45 или 112. Конфиденциальность гарантируется.

Фото: © krk.sledcom.ru/ РИА Новости / Наталья Селиверстова