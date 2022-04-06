В Красноярске демонтируют дорожные ограждения

В Красноярске начался демонтаж дорожных ограждений, сообщают Gornovosti. Уличные заборы уже убрали в районе остановки «Улица Перенсона».

«Уверены, что автомобилисты не будут перепрыгивать узкий газон и парковаться на тротуаре, а пешеходы – перебегать дорогу в неположенном месте», – считают в муниципальном предприятии «САТП».

Специалисты отметили, что ширина тротуара позволяет отказаться от ограждений без нарушений требований нормативов. Однако, вблизи пешеходных переходов заборы останутся.

Фото: © Gornovosti