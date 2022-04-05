При поддержке ГХК В Железногорске состоялись соревнования по пауэрлифтингу

2 апреля в спорткомплексе «Октябрь» состоялся Открытый Чемпионат г. Железногорска среди мужчин и женщин по пауэрлифтингу при поддержке Горно-химического комбината. Это ключевое предприятие Госкорпорации «Росатом» по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения.

Генеральный директор «ГХК» Дмитрий Колупаев дал старт празднику спорта и пожелал участникам рекордных результатов.

— Город Железногорск силен своими спортсменами и традициями. И сегодня мы не только сохраняем эти традиции, но, похоже, их создаем. Я уверен, что такие соревнования должны проходить на регулярной основе, стать новой традицией города, — сказал Дмитрий Колупаев.

На соревнование заявились 56 участников из Железногорска, Красноярска, Сосновоборска, Заозёрного, Кедрового и Абакана. Среди них — мастер спорта международного класса, семь мастеров спорта и 16 кандидатов в мастера спорта. Как отметили организаторы, одной из задач, которую они ставили перед собой – это дать возможность железногорцам, как взрослым, так и совсем юным, познакомиться с пауэрлифтингом – эмоциональным, ярким видом спорта, где куется характер и укрепляется тело.

Почётным гостем турнира стал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

Главный судья Чемпионата — мастер спорта Евгения Полякова (Железногорск), отметила:

«Эти соревнования для многих сегодня стали «путевкой в жизнь». Особенно для железногорских спортсменов, которые смогут дальше двигаться и показывать хорошие результаты на федеральном уровне. Надеюсь, что такие соревнования станут традиционными для нашего города».

Президент федерации пауэрлифтинга Александр Бычков :

— Железногорск является одним из главных в сфере спорта не только в Красноярском крае, но и России, город славится значимыми результатами. К примеру, в декабре прошлого года чемпионом Европы по футболу стал железногорец мастер спорта Евгений Мухаметзянов. В Железногорске очень много знаковых спортсменов, призёров чемпионатов. Надеемся, что эти соревнования станут традицией.