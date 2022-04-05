Театр морских животных в Бурятии получил бессрочную лицензию на работу

«Центр изучения морских млекопитающих» в столице Бурятии получил бессрочную лицензию на работу с животными. Соответствующая информация внесена в Реестр лицензий Россельхознадзора.

Это уже третья выданная лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных на территории Бурятии. Ранее лицензию получили Этнографический музей народов Забайкалья и зоопарк экзотических животных ООО «Аква-Лэнд».

С 1 января 2022 года подобная работа без лицензии наказывается штрафом в размере от 4 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч для юридических. Этот документ обязаны иметь цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. Их выдачей занимается Россельхознадзор.

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