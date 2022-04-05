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Новым главой Шарыпово избран Вадим Хохлов

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Красноярск
19:30 5 Апреля 2022
в красноярском крае, назначение
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Новым главой Шарыпово в Красноярском крае избран Вадим Хохлов. Ранее он уже занимал этот пост с 2005 по 2014 годы. 

До этого место главы города занимала Наталья Петровская, которая, как пишут местные СМИ, не подавала документы на конкурс. Соперником Хохлова был директор МУП «Департамент недвижимости» Владимир Шашков.

Вадим Хохлов родился в 1966 году в Шарыпово. В администрации города он работал с начала 90-х и прошел путь от первого секретаря Шарыповского городского комитета ВЛКСМ до главы.

Он приступит к исполнению своих обязанностей с 11 апреля.

Фото: © gorodsharypovo.ru

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