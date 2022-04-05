В Красноярске строят пляжно-развлекательный комплекс

На острове Татышев в Красноярске построят пляжно-развлекательный комплекс под открытым небом.

О строительстве большого бассейна поведал глава города Сергей Еремин. По его словам, на площади в 1,5 Га разместятся три бассейна с подогревом: детский, средний и большой длиной в 25 м для взрослых. Также обустроят два фудкорта, раздевалки, детскую площадку, зону пляжного отдыха на более чем 1000 шезлонгов.

«Сейчас ведётся активное строительство всех объектов, коммуникации уже проведены. Работы проводятся с заботой об экосистеме острова. В асфальт тут никто ничего не закатывает! Проект реализуется за счёт инвестора. Дал поручение, чтобы взвешенно подошли к политике по стоимости услуг. Важно и то, что запуск этого комплекса потребует создания около 50 новых рабочих мест. Открытие намечено на начало июня», – пишет мэр в соцсетях.

Ещё Сергей Еремин рассказал о строительстве детской площадки «Маленький Татышев». Она будет расположена у вантового моста. Остров в миниатюре на площади в 1 Га разместит игровые и познавательные локации для разных возрастов.

Фото: t.me/eremin_krsk