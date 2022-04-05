В фотоловушки «Красноярских Столбов» попали рыси

Техника в нацпарке «Красноярские Столбы» запечатлела рысей – редкие кадры удалось сделать днем благодаря фотоловушкам.

Как сообщают специалисты парка, обычно рыси не попадают на дневные снимки, потому что активно охотятся ночью. Но благодаря увеличению числа фотоловушек удалось получить редкие кадры. Отмети, что дневные снимки рысей сделаны в закрытой заповедной зоне. На них сфотографировали молодую самку рыси в темно-серое пятнышко. Кошка живет в национальном парке уже два года.

В нацпарке напомнили, что рыси сейчас – один из наиболее уязвимых и требующих охраны видов на территории национального парка. Эти животные входят в приложение к Красной книге. Их популяция постоянно сокращается, поэтому за количеством особей нужно постоянно следить.

Фото: «Красноярские Столбы»