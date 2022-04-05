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Военком Красноярского края не назвал количество погибших на Украине красноярцев

Главная Общество
Красноярск
17:45 5 Апреля 2022
красноярск, армия, пресс-конференция
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В Красноярске прошла пресс-конференция, посвящённая весеннему призыву в армию. Один из вопросов, заданных журналистами, коснулся количества погибших во время спецоперации на Украине жителей региона. Военный комиссар края Андрей Лысенко ответил, такая статистика не ведётся.

«Это личная трагедия не только для родителей, но и для всех нас. Мне тоже жаль, потому что я лично отправлял их в армию и чувствовал за них ответственность. Поэтому сколько погибло, сколько ранено красноярцев неизвестно. Мы не ведём такую статистику. Я считаю, что это в какой-то мере пошло. Мы будем сравнивать её с соседними субъектами? Любой гражданин нашему государству дорог. Я считаю, что о цифрах говорить просто неуместно», –заявил Андрея Лысенко.

Отметим, что по данным Минобороны РФ на 25 марта, в ходе спецоперации погиб 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения.

Фото: © newslab.ru

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