В Красноярске наградили лучших дворников левобережья. Импровизированный конкурс профессионального мастерства «Красноярская рециклинговая компания» провела ко Дню работника ЖКХ. А итоги и награждение подоспели к еще одному профильному празднику, историческому: 9 апреля 1699 года Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Сейчас в этот день отмечают День работников клининговой отрасли.

«Почему мы решили наградить лучших дворников? Потому что эта работа очень важна также и в сфере обращения с ТКО, – рассказал директор «КРК» Дмитрий Кузнецов. – В их обязанности входит содержание контейнерных площадок в чистоте. Они помогают экипажам мусоровозов соблюдать график, вовремя выкатывая контейнеры. Следят, чтобы подъезды к мусоросборникам были свободны. Без преувеличения, дворники – одно из самых важных звеньев в управлении домом! И мы решили таким образом поблагодарить тех, кто выполняет свою работу ответственно».

Компания наградила пятерых победителей конкурса: Константина Торгашина (УК «Глобус»), Абдужалила Анорбоева (УК «Система»), Уларбека Мамажунусова (УК «Комфорт»), Константина Писарева (УК «Космос Плюс 1»), Мамажона Бегматова ( УК «Гарант ЖКХ»). Им вручили почетные грамоты и приятные полезные сувениры.

«Я так скажу: пока дворник работает, его работу никто не замечает. Вроде бы само собой чисто. Но если только всего один день он не выйдет на участок, вечером мы все это заметим! – говорит Татьяна Дидковская, генеральный директор УК «Космос Плюс 1». – Профессия дворника сейчас считается непрестижной, к тому же это очень тяжелый труд. Независимо от погоды и времени года рано утром выходи и работай. Нашего Константина Писарева хочу особо отметить. Несмотря на ограничения по здоровью, он очень хорошо работает, старается, и есть результат. И жители его часто благодарят, и компания как работодатель его уважает и ценит его труд».

Константин Писарев работает дворником уже 20 лет: «Прихожу рано утром, начинаю убирать двор. Контейнеры выкатываю к мусоровозу, подметаю, где просыпалось. Мусоропровод чищу, чтобы не забивался. Иногда помогаю пожилым, бабушкам и дедушкам, кому тяжелое трудно вынести. Жители хвалят, говорят, старается парень, хорошо убирает. Свою работу я люблю и ею горжусь!»

По словам директора «КРК», конкурс дворников, возможно, для компании станет традицией.

«В этом году кандидатуры лучших работников предоставляли управляющие организации, а в следующем мы постараемся расширить аудиторию участников и привлечь к голосованию жителей», – пояснил Дмитрий Кузнецов.

Фото: «КРК»