Омский должник по алиментам спрятался от приставов в шкафу

Суд постановил арестовать на пять суток должника, который пытался спрятаться от приставов в шкафу.

Сотрудники УФССП по Омской области прибыли к омичу, чтобы привлечь его к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Как сообщают в ведомстве, мужчина - отец двоих детей и накопил задолженность по алиментам. Пристав-исполнитель сначала не обнаружил правонарушителя дома.

Как выяснилось позже, должник спрятался в платяном шкафу, ему пришлось покинуть укрытие. Затем его привели в суд.

После отбытия ареста он начал гасить задолженность.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев