На Алтае во время катания на сноуборде с отцом погибла 14-летняя девочка

Следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Республике Алтай, днём 2 апреля 41-летний мужчина приехал со своими 14-летними дочерьми на Семинский перевал для катания на сноубордах.

Из-за неисполнения должностными лицами ООО «Учебно-тренировочный центр «Семинский перевал» обязательных требований по обеспечению безопасности жизни и здоровья посетителей и их информационного обеспечения, во время спуска на горнолыжной трассе одна из девочек съехала на неподготовленный участок горного склона. Она упала вниз головой в снег, из которого не смогла выбраться. В результате наступила её смерть.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: altai.sledcom.ru