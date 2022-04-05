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Около 20 новейших навигационных спутников «Глонасс-К2» будут находиться на орбите к 2030 году

Главная Общество
Красноярск
19:01 5 Апреля 2022
санкции, в красноярском крае, красноярск, общество, технологии
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Начальник отдела по использованию системы ГЛОНАСС Департамента навигационных космических систем Роскосмоса Иван Ревнивых, рассказал ТАСС следующее.

«В следующие три года планируется постепенная их [спутников предыдущего поколения "Глонасс-М" замена на космические аппараты "Глонасс-К", а уже к 2030 году на орбите предполагается как минимум 18 космических аппаратов нового поколения "Глонасс-К2", благодаря чему точность навигационного обеспечения гражданских потребителей существенно повысится», - рассказал Ревнивых в интервью журналу «Вестник ГЛОНАСС». 

Отметим, что КА системы ГЛОНАСС производятся в Красноярском крае, на ИСС имени М.Ф.Решетнева. По данным предприятия, идут работы по изготовлению восьми космических аппаратов «Глонасс-К» и четырёх новейших спутников «Глонасс-К2».

Фото: журнал «Вестник ГЛОНАСС»

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