Около 20 новейших навигационных спутников «Глонасс-К2» будут находиться на орбите к 2030 году

Начальник отдела по использованию системы ГЛОНАСС Департамента навигационных космических систем Роскосмоса Иван Ревнивых, рассказал ТАСС следующее.
«В следующие три года планируется постепенная их [спутников предыдущего поколения "Глонасс-М" замена на космические аппараты "Глонасс-К", а уже к 2030 году на орбите предполагается как минимум 18 космических аппаратов нового поколения "Глонасс-К2", благодаря чему точность навигационного обеспечения гражданских потребителей существенно повысится», - рассказал Ревнивых в интервью журналу «Вестник ГЛОНАСС».
Отметим, что КА системы ГЛОНАСС производятся в Красноярском крае, на ИСС имени М.Ф.Решетнева. По данным предприятия, идут работы по изготовлению восьми космических аппаратов «Глонасс-К» и четырёх новейших спутников «Глонасс-К2».
Фото: журнал «Вестник ГЛОНАСС»