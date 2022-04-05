В Красноярске до конца октября обновят дорожную разметку

Бригады выйдут на дороги, как только позволит погода. Сейчас специалисты завершают объезды гарантийных участков дорог, там, где выявлены недостатки, подрядчики обновят разметку за свой счёт. На других же участках работы будут идти в плановом порядке, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Работы должны быть завершены до конца октября при благоприятных погодных условиях.

Для начала, в апреле, рабочие используют специальную краску, которую применяют, когда среднесуточная температура не позволяет наносить более долговечные материалы. Гарантийный срок службы — до 6 месяцев. Когда покрытие дороги уже достаточно прогрето, используют пластичные и долговечные материалы.

Сначала бригады обновят разметку на пешеходных переходах и стоп-линиях. Основной объём работ на загруженных магистралях проводят вечером и ночью. На менее оживлённых участках работы будут проводить в дневное время.

Важно, чтобы поверхность проезжей части была очищена и находилась в удовлетворительном состоянии. А материал наносился в сухую и тёплую погоду.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок