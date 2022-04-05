Жителя Назарово будут судить за кражу беспроводных наушников

Управляющий магазином бытовой техники сообщил в полицию о том, что во время инвентаризации у него была обнаружена недостача. При просмотре записей видеонаблюдения мужчина обнаружил, что молодой человек украл беспроводные наушники. Сумма ущерба - более 9 тысяч рублей. Вором оказался 20-летний ранее судимый житель Назарово, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Злоумышленник рассказал, что накануне кражи ему приснилось, что у него в руках беспроводные наушники, проснувшись, он решил украсть их в магазине. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он спрятал коробку с наушниками под куртку и скрылся, а позже, сдал украденное в ломбард за 2 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.

Уголовное дело и обвинительное заключение направлены в суд.

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