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Лесопожарный центр Красноярского края начал усиливать подразделения на юге региона

Главная Общество
Красноярск
16:35 5 Апреля 2022
в красноярском крае, лес, пожарные
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Лесопожарный центр Красноярского края начал усиливать подразделения на юге региона. 100 лестных пожарных вместе со спецтехникой будут оперативно реагировать на возникающие угрозы. Помогать в борьбе с огнем будут специалисты из Манского, Саянского, Абанского, Пировского и Енисейского районов.

«Практика внутрибазового маневрирования много лет показывала свою эффективность. В этом году мы заблаговременно усиливаем южные лесопожарные формирования. Помогать лесным огнеборцам в тушении возгораний будет спецтехника, которую регион получил по нацпроекту «Экология» - вездеход, бульдозер, лесопожарный трактор, вахтовка и автобус, а также беспилотники для оперативного обнаружения очагов возгораний. Новая современная техника и оборудование – результат масштабной модернизации, начатой по инициативе главы края Александра Усса», – рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Алексей Большаков.

Увеличенное финансирование позволило расширить авиапарк Лесопожарного центра, организовать точки базирования лесных пожарных и разработать дополнительные маршруты патрулирования. Так, в Минусинске с этого года заработает база дислокации и ремонта спецтехники, а Ермаковское авиаотделение получило два самолёта.

«В этом году мы добавили в Ермаковское авиаотделение два самолета Ан-2 с водосливным устройством в дополнение к двум патрульным самолетам Cessna и еще одному борту Ан-2. Авиапатрулирование начнем проводить по условиям погоды», – отметил руководитель краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин.

Особое внимание уделяется разъяснительной работе с местными жителями о необходимости соблюдения правил поведения в лесах. Кроме того, предупреждают о запретах на сжигание сухой травы, об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. 

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по телефонам: 8-800-100-94-00 и 112 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Фото: © krskstate.ru

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