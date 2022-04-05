За сутки в Красноярском крае коронавирусом заболели 194 человека

Подтверждённых диагнозов на 5 апреля — 194. За всё время пандемии в регионе выявлено 360 539 случаев заражения.

Отметим, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Красноярском крае постепенно снижается. Но темпы снижения продолжают замедляться. Число заболевших за неделю снизилось в 1,3 раза.

— Полученные за неделю результаты мониторинга за циркуляцией штаммов коронавируса на территории Красноярского края показали, что в более 70 % проб выявлен штамм линии ВА.2 — «стелс-омикрон», написал.в своём Telegram-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

При этом в начале февраля его доля составляла 5 % от числа исследованных проб.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев