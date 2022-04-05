В регионах присутствия СУЭК, СГК и НТК начался прием заявок на конкурс общественных инициатив "Комфортная среда обитания"

В регионах присутствия СУЭК, СГК и НТК начался прием заявок на конкурс "Комфортная среда обитания": до 29 апреля инициативные группы, жители могут направлять в оргкомитет конкурса свои проекты в сфере благоустройства, экологии, популяризации здорового образа жизни, организации досуга пожилых людей и детей, просветительской работы с молодежью. Инициативы, получившие высокую оценку экспертов и наибольшее количество голосов сограждан в ходе народного онлайн-голосования, будут поддержаны грантами на их реализацию.

В текущем году объявлению конкурса впервые предшествовал онлайн-опрос, в ходе которого жители назвали основные "болевые точки" на территориях, – это бродячие животные, слабая инфраструктура для активного отдыха детей и молодежи, состояние подъездов и дворов, стихийные мусорные свалки. Исходя из запросов населения был сформирован перечень номинаций, в этом году он выглядит следующим образом:

"Экология и безопасность" – проекты, направленные на оздоровление окружающей среды, решение проблем нелегальных свалок мусора и бродячих/одичавших животных;

"Территория здоровья" – проекты популяризации здорового образа жизни, физкультуры и спорта, создания и поддержания объектов для активного досуга жителей разных возрастов (спортплощадки, тренировочные залы, воркауты, скейтпарки, веревочные парки и т.д.);

"Уютный двор, уютный дом" – проекты благоустройства и эстетического оформления дворов, детских площадок, подъездов, фасадов;

"Комфорт в праздники и будни" – проекты, направленные на современное благоустройство общедоступного пространства для проведения массовых мероприятий, а также повседневного отдыха пожилых людей, семей с маленькими детьми и т.д.;

"Познаем Россию" – просветительские проекты, задача которых – знакомство с природой России и традиционной культурой местных сообществ, содействие сохранению природных богатств и местной социокультурной среды.

До 6 мая будет завершена экспертная оценка проектов на региональном уровне, после чего лучшие из них будут вынесены на федеральное онлайн-голосование на сайте Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ".

Добавим, что конкурс "Комфортная среда обитания" проводят с 2011 года СУЭК и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ". Оператором мероприятия выступает АНО "Новые технологии развития". Основная цель конкурса – формирование комфортной городской среды через активизацию местных сообществ и поддержку общественных инициатив.

Возрастная категория 18+

Фото: пресс-служба АО "СУЭК"

По материалам пресс-службы АО "СУЭК"