В Красноярске инспекторы ДПС помогли поймать испуганного пса из приюта

Директор приюта для собак выразила благодарность красноярским инспекторам Госавтоинспекторам. Они помогли поймать испуганного питомца, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Руководитель одного из приютов для бездомных животных обратилась с просьбой о помощи к сотрудникам ДПС, которые дежурили на ул. Семафорная. Она рассказала о том, что из её приюта убежал пёс. Питомец бегал по улице, но боялся перейти проезжую часть из-за плотного потока машин.

Инспекторы ДПС Олег Заложук и Михаил Кнор остановили на несколько минут движение по улице, тогда сбежавшая собака смогла перейти дорогу и вернуться в свою будку.

Фото: © ГУ МВД России по Красноярскому краю