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Губернатор Красноярского края передал в 22 территории 112 автобусов

Главная Общество
Красноярск
15:00 5 Апреля 2022
в красноярском крае, красноярск, общество, транспорт
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Александр Усс вручил ключи от новых автобусов руководителям филиалов краевого АТП, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Сегодня 112 автобусов уедут в 22 территории региона, что позволит на четверть обновить подвижной состав краевого автотранспортного предприятия.

Губернатор Красноярского края передал в 22 территории 112 автобусов

Парк предприятия давно нуждался в обновлении, ведь имеющийся транспорт выработал свой моторесурс и требовал замены. 

— Вспомним прошлый год – вручение школьных автобусов, автомобилей скорой помощи. Для Красноярска были приобретены наряду с автобусами и новые электробусы и современные трамваи. 112 новых автобусов сегодня – это только начало, в этом году мы планируем приобрести около 600 единиц транспорта - машины скорой помощи, социальные такси и 220 автобусов. Это очень серьёзная подвижка в обновлении транспорта, – отметил Александр Усс. 

Средства на покупку нового транспорта внесены в корректировку бюджета. Она будет рассмотрена депутатами 7 апреля.

Напомнимдо 2024 года автотранспортное предприятие края обновит автопарк на 12 %. Региональный перевозчик приобретёт 82 автобуса в лизинг на пять лет. Погасить платежи сможет, благодаря субсидии из краевого бюджета.

Фото: © Александр Черных

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