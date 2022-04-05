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Весной в армию отправятся 1700 жителей Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
15:15 5 Апреля 2022
красноярск, армия
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Весной в армию отправятся 1700 жителей Красноярского края. Об этом рассказал  краевой военком Андрей Лысенко.

Молодые люди будут проходить службу в различных видах войск и военных округах Вооруженных сил РФ – от Калининграда до Сахалина. Уже известно, что 15 призывников попадут в Президентский полк, 5 человек будут служить в научных ротах. Еще 31 человек выбрал альтернативную гражданскую службу. При этом ни один из «срочников» не попадет на Украину.

Годность призывников к военной службе составляет 70 %, рассказала начальник центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Красноярского края Галина Челнокова. Также она отметила, что проблем со здоровьем молодым людям добавил ковид – увеличилось количество людей с серьезными видами астмы. Как и в предыдущие два года перед отправкой в войска всех проверят на коронавирус.

В прошлом году, по словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Александра Жаукенова, было около 250 уклонистов. Сколько людей будут уклоняться от военной службы в 2022 году – покажет время. Кроме того, с началом спецоперации на Украине возросло количество людей, желающих заключить контракт.

Есть ли в Красноярском крае компании, которые решили освободить от армии своих сотрудников из сферы IT, военком ответить не смог, ведь заявки подаются не в краевой военкомат, а в Минцифры.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив армия

Общество / НОВОСТИ
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