Владельцы красноярской торговой сети «Светофор» закрыли магазин в Великобритании

Владельцы красноярской торговой сети «Светофор» закрыли свой первый магазин в Великобритании. Дискаунтер Mere был открыт летом 2021 года в Престоне.

Как пишет The Grocer, о прекращении работы поставщиков уведомили 3 марта. Причиной называется мировая обстановка. Ведение бизнеса в Великобритании затруднено, но, как говорят эксперты, компания все равно бы ушла из Англии. Кроме того, компания приостановила все планы по развитию на территории страны.

Напомним, что компания столкнулась с трудностями перед Рождеством. С полок магазинов исчезли даже основные продукты питания, например, хлеб, молоко и сыр. Решить эти проблемы руководство собиралось в начале этого года.

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