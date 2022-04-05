Жителей Красноярска приглашают сдать кровь

Красноярцев приглашают сдать кровь во время ежегодной донорской акции «Капля добра». Поучаствовать может любой житель города старше 18 лет.

Выездной мобильный комплекс для забора крови будет стоять по адресу Красномосковская, 42, в волонтёрском центра «Доброе дело». Доноров ждут с 9:30 до 14:00.

«Особенность нашей акции — оперативная сдача и проверка крови. Из-за пандемии стоит проблема острой нехватки доноров, поэтому мы приглашаем жителей Красноярска поучаствовать в нашей акции», — отметила куратор проекта Вероника Шленская.

Акция «Капля Добра» проходит на базе волонтерского центра уже 7 лет. За это время более 1 400 доноров сдали кровь и помогли людям. Чтобы стать участником акции, нужно до 8 апреля пройти регистрацию по ссы​лке. Более подробную информацию можно узнать в официальной группе волонтерского центра «Доброе дело» или по телефону 205-20-19.

Фото: © admkrsk.ru