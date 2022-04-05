5 апреля
Красноярск
погода +13 °C
83.59
 
€ 92.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Airbnb запретил россиянам бронировать жильё

Главная Общество
Красноярск
14:02 5 Апреля 2022
общество, красноярск, россия, мир, запрет
версия для печати Ico_print

С 4 апреля онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb убрал возможность бронирования для пользователей из РФ и Белоруссии, об этом сообщается на сайте сервиса. 

"Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси, это означает, что бронирование жилья в России и Беларуси прекращено. Гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было", - говорится в сообщении. 

Генеральный директор Airbnb Брайан Чески не уточнил причину этого решения.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края передал в 22 территории 112 автобусов

Губернатор Красноярского края передал в 22 территории 112 автобусов

5 Апреля 2022 г.
Александр Усс вручил ключи от новых автобусов руководителям филиалов краевого АТП, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Сегодня 112 автобусов уедут в 22 территории региона, что позволит на четверть обновить подвижной состав краевого автотранспортного предприятия. Парк п...
Новости Красноярска: В регионах присутствия СУЭК, СГК и НТК начался прием заявок на конкурс общественных инициатив "Комфортная среда обитания"

В регионах присутствия СУЭК, СГК и НТК начался прием заявок на конкурс общественных инициатив "Комфортная среда обитания"

5 Апреля 2022 г.
Инициативы будут поддержаны грантами на их реализацию
Новости Красноярска: Жительница Кежемского района подралась с медиком

Жительница Кежемского района подралась с медиком

5 Апреля 2022 г.
Проводится расследование по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои»
Новости Красноярска: Иркутская область стала лидером в России по заболеваемости ВИЧ

Иркутская область стала лидером в России по заболеваемости ВИЧ

5 Апреля 2022 г.
Также в тройку лидеров вошли Челябинская и Свердловская области
Новости Красноярска: Красноярцы собрали 275 кг еды для бездомных животных

Красноярцы собрали 275 кг еды для бездомных животных

5 Апреля 2022 г.
Всё собранное передали в красноярский приют «Бездомный пёс»
Новости Красноярска: В Красноярске сеть магазинов "Ермак" снизила цену на бумагу

В Красноярске сеть магазинов "Ермак" снизила цену на бумагу

5 Апреля 2022 г.
Цена упала на 8 %
Новости компаний
04/04
Университет Решетнёва приглашает на День открытых дверей
30/03
Управляющий Красноярским отделением Сбербанка презентовал программы обучения в СФУ
29/03
Китайские шины идут на смену европейским
29/03
Как успешно выпустить дебетовую карту
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске установили «плавающие люки»

В Красноярске установили «плавающие люки»

4 Апреля 2022 г.
Новые люки упираются на конструкцию дороги
Новости Красноярска: В Железногорске найдены живыми три пропавшие подростка

В Железногорске найдены живыми три пропавшие подростка

1 Апреля 2022 г.
Ещё одного подростка, пропавшего 30 марта, продолжают искать
Новости Красноярска: В Красноярске в Солнечном стая собак напала на людей

В Красноярске в Солнечном стая собак напала на людей

2 Апреля 2022 г.
Прохожие не пострадали
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru