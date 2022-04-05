Airbnb запретил россиянам бронировать жильё

С 4 апреля онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb убрал возможность бронирования для пользователей из РФ и Белоруссии, об этом сообщается на сайте сервиса.

"Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси, это означает, что бронирование жилья в России и Беларуси прекращено. Гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Airbnb Брайан Чески не уточнил причину этого решения.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов